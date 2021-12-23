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Bloomberg сообщил, что бустер китайской Sinovac не защищает от "омикрона"

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Три дозы вакцины от COVID-19 китайской компании Sinovac - два первых компонента и бустер - не вызывают достаточного иммунного ответа на вариант коронавируса "омикрон", сообщает в четверг агентство Bloomberg со ссылкой на лабораторное исследование.

Согласно результатам исследования Гонконгского университета и Китайского университета Гонконга, людям, которые прошли первоначальную вакцинацию препаратом Sinovac, следует рассмотреть в качестве бустера вакцины других компаний. При этом исследователи советуют получить третью дозу вакциной Pfizer/BioNTech, поскольку она существенно повышает уровень антител к "омикрону" у привитых китайской вакциной.

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Кроме того, по результатам исследования говорится, что в то же время две дозы вакцины Pfizer/BioNTech не эффективны в плане защиты от варианта "омикрон", но вместе с бустером этот препарат значительно повышает уровень защиты против этого штамма.

Bloomberg отмечает, что "омикрон" распространяется примерно в 70 раз быстрее, чем его предшественник - штамм "дельта". При этом возникают опасения, что в случае, если распространение "омикрона" потребует развернуть кампанию по распределению различных бустеров или повторной вакцинации препаратами, нацеленными конкретно на этот штамм, это затормозит все предыдущие усилия по борьбе с коронавирусом.

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Агентство напоминает, что на прошлой неделе в компании Sinovac заявляли, что три дозы их вакцины вызывают выработку антител в 94% случаев. При этом в компании не уточнили, насколько высокий уровень антител вызывает вакцинация препаратом.

Ранее представитель Гонконгского университета Юэн Квок Юнг заявил, что "люди, получившие вакцину, или даже те, кто переболел COVID-19, могут иметь высокий риск повторного заражения".

В ходе того проводившегося профессором исследования выяснилось, что две дозы как вакцины Pfizer, так и вакцины Sinovac лишь в небольшом числе случаев вызывают какой-либо уровень защиты от "омикрона". При этом тогда в Sinovac, как отмечали китайские СМИ, заверяли, что "бустерная" доза способна защитить от этого штамма.

Sinovac коронавирус

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