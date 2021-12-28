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"Омикрон" вызвал быстрый рост числа заразившихся COVID в Турции

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - В результате быстрого распространения в Турции штамма коронавируса "омикрон" число инфицированных в стране стало быстро расти, сообщил турецкий Минздрав.

Так, в понедельник было выявлено более 26 тыс. случаев заражения, тогда как в ноябре эта цифра не превышала в среднем 20 тыс. заболевших в сутки.

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Как сообщил глава Минздрава Турции Фахреттин Коджа, сейчас более 10% случаев заболевания COVID-19 в Турции вызваны "омикроном", который впервые был обнаружен в стране 11 декабря.

На прошлой неделе разработанная в Турции вакцина против COVID-19 Turkovac получила разрешение турецких властей на экстренное применение.

В Турции уже введены более 129 млн доз вакцин Sinovac и Pfizer.

Турция коронавирус

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