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В ДНР опасаются применения Киевом химоружия в Донбассе

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин утверждает, что у Киева есть в наличии химическое оружие, его применение - "это вопрос времени".

"По информации нашей разведки, это (информация о химоружии на Украине - ИФ) действительно вызывает очень серьезные опасения. Химическое оружие уже присутствует на Украине. Будет оно использовано или нет, это вопрос времени", - заявил Пушилин в эфире "Россия 24" (ВГТРК) в четверг.

Он также выразил надежду, что "освещение в СМИ возымеют свое действие, и Украина не пойдет на этот шаг".

В минувший вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что украинская сторона с помощью сотрудников американских ЧВК готовит провокацию с использованием химических компонентов в Донбассе.

"Достоверно установлено присутствие более 120 сотрудников американских ЧВК в населенных пунктах Авдеевка и Приазовское Донецкой области. Они оборудуют огневые позиции в жилых домах и на социально значимых объектах, осуществляют подготовку украинских сил специальных операций и радикальных вооруженных группировок к активным боевым действиям", - сказал Шойгу на заседании коллегии Минобороны РФ.

"Для совершения провокаций в города Авдеевка и Красный Лиман доставлены резервуары с неустановленными химическими компонентами", - сообщил российский министр.

В тот же день Пушилин назвал возможным объектом провокации Киева с применением химоружия водоканал "Северский Донец - Донбасс", который питает питьевой водой большую часть региона.

Со своей стороны представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин 22 декабря также подтвердил присутствие американских ЧВК на линии соприкосновения в Донбассе и поставки на Украину химического оружия.

"Это я подтверждаю (присутствие на линии соприкосновения в Донбассе американских ЧВК - ИФ), и химическое оружие поставлялось из Америки", - заявил Басурин в эфире телеканала "Россия 1" (ВГТРК), отвечая на соответствующий вопрос.

Он уточнил, что "в октябре на Украину из США был поставлен антидот к ботулоксину (боевое отравляющее вещество - ИФ), он вызывает ботулизм, если проще - паралич". А в ноябре был поставлен уже сам "препарат", добавил представитель Народной милиции ДНР.

По мнению Басурина, это вещество может быть применено при помощи гранатометов или сброшено с беспилотного летательного аппарата.

Денис Пушилин ДНР Донбасс Украина

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