МИД РФ сообщил о 10 тыс. западных военных инструкторов на Украине

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Около 10 тысяч западных военных инструкторов находятся на Украине, 4 тысячи из них - из США, заявила в пятницу в ходе брифинга официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарова подчеркнула в этой связи, что "было бы хорошо, если бы ситуация улучшалась": "Да, возможно, это нарушало бы Минские договоренности, но практика "на земле", ситуация, обстановка, она бы говорила об эффективности присутствия этих людей в пользу мирного процесса. Но ведь все ровно наоборот".

"Чем больше становится инструкторов, тем больше становится военный бюджет Украины. Чем больше туда поставляет вооружений, тем чаще мы слышим взрывы не только на линии соприкосновения, - они происходят непосредственно в районе гражданской инфраструктуры", - сказала Захарова.

Она подчеркнула, что все заявления о том, что иностранные военнослужащие на Украине принимают участие в мероприятиях по обеспечению безопасности и обороны этой страны и в "сдерживании российской военной агрессии - это ложь".

"Эти инструкторы занимаются просто прямым подстрекательством и впрямую руководят теми событиями, которые разворачиваются на наших глазах в Донбассе", - сказала Захарова.

Представитель МИД РФ также отметила, что обстановка в Донбассе продолжает деградировать, Киев готовится решить конфликт военным путем.

Она заявила, что за последние две недели Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ насчитала 7 тысяч нарушений прекращения огня, в пять раз больше, чем в минувшем декабре.

"Вместо того, чтобы положить конец длящейся уже восьмой год гражданской войне, Киев, похоже, готовится к силовому решению проблемы Донбасса", - добавила официальный представитель МИД РФ.

По ее словам, на этом фоне заявления Киева о стремлении к деэскалации "звучат лживо".