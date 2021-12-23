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Генсек НАТО призвал РФ обеспечить мирное Рождество, отведя войска от Украины

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Если Россия снизит напряженность на границе с Украиной и отведет войска, то все смогут мирно и спокойно встретить рождественские праздники, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"У России есть возможность сделать так, чтобы Рождество для всех нас было мирным и спокойным", - сказал Столтенберг в интервью агентству DPA.

По его словам, это возможно, если Россия "снизит напряженность и отведет свои войска".

"Очевидно, что Россия является агрессором, а не Украина", - отметил он.

Йенс Столтенберг НАТО Украина

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