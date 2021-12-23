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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Украинские военные пришли к выводу, что российских войск на границе стало меньше

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Около 52 батальонных технических групп ВС России замечены у государственной границы с Украиной, заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал-лейтенант Валерий Залужный.

По его словам, эти группы осуществляют движение вдоль государственных границ с Украиной. При этом Залужный подчеркнул, что в январе Киев насчитал 62 52 батальонных технических группы ВС РФ.

"Да и вообще они могут увеличить их до 150. Потому наша задача как военных: мы наблюдаем, мы готовимся, мы никоим образом не расслабляемся, делаем свое дело", - сказал Залужный журналистам.

По его словам, за последнюю неделю произошло незначительное увеличение количества войск РФ в Крыму.

"Мы насчитали где-то порядка 1500-1800 человек", - отметил он.

В начале декабря министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что 94,3 тысячи человек могут быть сейчас задействованы Москвой для эскалации ситуации вокруг Донбасса. А если тенденция сохранится, их будет 175 тыс., говорил он.

Украина ВСУ

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