Салливан заявил, что США и НАТО готовы взаимодействовать с РФ по гарантиям безопасности

США рассчитывают на диалог по гарантиям безопасности, а не на требования одной стороны

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - США совместно с НАТО готовы взаимодействовать с Россией по гарантиям безопасности, заявил посол США в Москве Джон Салливан.

"Мы их (переданные российской стороной документы - ИФ) изучили. Вместе с нашими союзниками по НАТО и партнерами мы готовы взаимодействовать с российскими властями и обсуждать озвученные ими проблемы. Более того, наши партнеры в Европе и все, кто обеспокоен ситуацией с безопасностью в Европе, с нетерпением ожидают взаимодействия с российским правительством по этим вопросам", - заявил Салливан в интервью газете "Коммерсантъ".

Он отметил, что эта готовность к взаимодействию идёт в русле июньской встречи лидеров США и РФ и "соответствует философии президента Байдена, которая заключается в том, что он хочет быть прямым и транспарентным с президентом Путиным и российской стороной".

"Мы готовы вступить в диалог и дискуссию с российской стороной, но российские власти точно знают из опыта своих отношений с США на протяжении десятилетий и с президентом Байденом в частности, что у нас есть фундаментальные ценности, по поводу которых мы не пойдем на компромисс", - отметил высокопоставленный американский дипломат.

Отвечая на вопрос о том, готовы ли США и НАТО предоставить Москве юридически обязывающие гарантии безопасности, Салливан сказал: "Что ж, я надеюсь и ожидаю, что это будет диалог, а не просто ситуация, в которой одна сторона требует гарантий".

"НАТО, Соединенные Штаты и другие страны будут выражать озабоченность по поводу архитектуры безопасности Европы, которая, как я уже сказал, на протяжении десятилетий по большей части обеспечивала мир. Но Соединенные Штаты вместе с нашими союзниками и партнерами готовы к диалогу и с нетерпением ждут этого разговора", - подчеркнул американский посол.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг обсудил с госсекретарем США Энтони Блинкеном, главой МИД ФРГ Анналеной Бербок и с министром обороны Британии Беном Уоллесом ситуацию на границе Украины и России. Со своей стороны госдепартамент США выпустил заявление, в котором говорится, что Блинкен и Столтенберг провели беседу и обсудили двусторонний подход НАТО к России, отметив, что альянс "сохраняет готовность к содержательному диалогу с Россией, а также - единство для защиты союзников".