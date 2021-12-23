Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Салливан заявил, что США и НАТО готовы взаимодействовать с РФ по гарантиям безопасности

США рассчитывают на диалог по гарантиям безопасности, а не на требования одной стороны

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - США совместно с НАТО готовы взаимодействовать с Россией по гарантиям безопасности, заявил посол США в Москве Джон Салливан.

"Мы их (переданные российской стороной документы - ИФ) изучили. Вместе с нашими союзниками по НАТО и партнерами мы готовы взаимодействовать с российскими властями и обсуждать озвученные ими проблемы. Более того, наши партнеры в Европе и все, кто обеспокоен ситуацией с безопасностью в Европе, с нетерпением ожидают взаимодействия с российским правительством по этим вопросам", - заявил Салливан в интервью газете "Коммерсантъ".

Он отметил, что эта готовность к взаимодействию идёт в русле июньской встречи лидеров США и РФ и "соответствует философии президента Байдена, которая заключается в том, что он хочет быть прямым и транспарентным с президентом Путиным и российской стороной".

"Мы готовы вступить в диалог и дискуссию с российской стороной, но российские власти точно знают из опыта своих отношений с США на протяжении десятилетий и с президентом Байденом в частности, что у нас есть фундаментальные ценности, по поводу которых мы не пойдем на компромисс", - отметил высокопоставленный американский дипломат.

Отвечая на вопрос о том, готовы ли США и НАТО предоставить Москве юридически обязывающие гарантии безопасности, Салливан сказал: "Что ж, я надеюсь и ожидаю, что это будет диалог, а не просто ситуация, в которой одна сторона требует гарантий".

"НАТО, Соединенные Штаты и другие страны будут выражать озабоченность по поводу архитектуры безопасности Европы, которая, как я уже сказал, на протяжении десятилетий по большей части обеспечивала мир. Но Соединенные Штаты вместе с нашими союзниками и партнерами готовы к диалогу и с нетерпением ждут этого разговора", - подчеркнул американский посол.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг обсудил с госсекретарем США Энтони Блинкеном, главой МИД ФРГ Анналеной Бербок и с министром обороны Британии Беном Уоллесом ситуацию на границе Украины и России. Со своей стороны госдепартамент США выпустил заявление, в котором говорится, что Блинкен и Столтенберг провели беседу и обсудили двусторонний подход НАТО к России, отметив, что альянс "сохраняет готовность к содержательному диалогу с Россией, а также - единство для защиты союзников".

США НАТО Россия Джон Салливан

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: четверг, 23 декабря

Бельгия решила отключить АЭС в стране в 2025 году

Бельгия решила отключить АЭС в стране в 2025 году

Литва может остановить транзит белорусского хлоркалия раньше апреля 2022 года

Литва может остановить транзит белорусского хлоркалия раньше апреля 2022 года
Пандемия коронавируса

Семь сотрудников Пентагона заразились COVID после посещения базы ВМС США на Гавайях

Киев опроверг заявление Путина о подготовке Украиной военной операции в Донбассе

Киев опроверг заявление Путина о подготовке Украиной военной операции в Донбассе

Украинские военные пришли к выводу, что российских войск на границе стало меньше

Пандемия коронавируса

В Германии зафиксирована первая смерть от "омикрона"

Зеленского вызвали в Верховный суд Украины по иску Порошенко

Зеленского вызвали в Верховный суд Украины по иску Порошенко
Путин: пресс-конференция-2021

Путин назвал неприемлемым дипломатический бойкот Олимпиады в Пекине

Индонезия отказалась от покупки российских истребителей Су-35 на $1,1 млрд

Индонезия отказалась от покупки российских истребителей Су-35 на $1,1 млрд
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });