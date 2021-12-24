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США приветствовали заявление ОБСЕ о мерах по перемирию в Донбассе

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - США приветствуют заявление контактной группы по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины о намерениях поддерживать режим прекращения огня в Донбассе, сообщает Госдеп.

"Соединенные Штаты приветствуют вчерашнее заявление ОБСЕ о "твердой решимости" украинских правительственных войск и поддерживаемых Россией сил на востоке Украины полностью придерживаться мер контроля за перемирием от 22 июля 2020 года", - говорится в сообщении, распространенном Госдепом.

Во внешнеполитическом ведомстве США выразили надежду, что в результате "установится мир, который создаст дипломатическое пространство, необходимое для деэскалации региональной напряженности, и создаст позитивную атмосферу для дальнейшего обсуждения".

"Как ясно дали понять Соединенные Штаты, конфликт на востоке Украины может быть разрешен только в условиях деэскалации, такой как объявленное вчера прекращение огня", - отметили в Госдепе.

В сообщении подчеркивается, что США готовы содействовать выполнению Минских соглашений.

Ранее Украина сформулировала 10 шагов по реализации Минских соглашений, которые передала США, Франции, Германии и РФ.

США ОБСЕ Донбасс

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