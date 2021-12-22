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Украина сформулировала 10 шагов по реализации Минских соглашений

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Украина готова выполнять условия минских соглашений об урегулировании ситуации на Донбассе и выписала 10 шагов по их реализации, которые переданы США, Франции, Германии и РФ, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

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"Мы открыто говорим, что мы готовы к диалогу. Нам нужно, чтобы российская сторона сказала, что они готовы", - сказал Зеленский журналистам на конференции послов Украины "Дипломатия 30. Стратегия сильного государства".

"Мы даже написали 10 шагов, как очень быстро выполнить. Сложный документ. 10 шагов с привлечением Нормандского формата и США", - добавил глава государства.

Зеленский допустил возможность проведения личной встречи с президентом России Владимиром Путиным, а также вероятность создания новых переговорных площадок для урегулирования ситуации в Донбассе, которые будут существовать параллельно с "Нормандской четверкой".

Он заявил, что готов к переговорам с Путиным в любом формате. "Все месседжи публичны. Мы открыто говорим, мы готовы встречаться с Российской Федераций. Мы этого не боимся", - сказал Зеленский.

Он также добавил, что администрации президентов Украины и России разговаривают о том, какой может быть повестка встречи. "Если не удастся в какой-то срок договориться администрациям, то я буду прямо ему звонить", - сказал Зеленский.

Украина Владимир Зеленский США

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