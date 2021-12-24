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Китай ответит на принятие в США закона о запрете импорта товаров из Синьцзяня

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Китай заявил решительный протест и предупредил, что предпримет меры в ответ на принятие в США закона, запрещающего импорт товаров, произведенных в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) КНР, говорится в заявлении представителя МИД Китая в пятницу.

В миреПалата представителей США приняла законопроект о запрете импорта из СиньцзяняЧитать подробнее

Как сообщил Белый дом, президент США Джо Байден накануне подписал закон, которым вводится запрет на ввоз в Соединенные Штаты товаров из Синьцзяна и введение санкций в отношении лиц, причастных к принудительному труду в СУАР.

"Китай выражает в связи с этим крайнее возмущение и заявляет решительный протест", - подчеркнул китайский МИД.

В заявлении говорится, что США "злонамеренно клевещут на ситуацию с правами человека в Синьцзяне, серьезно нарушают международное право и основные нормы международных отношений, грубо вмешиваясь во внутренние дела Китая".

"Китай предпримет дальнейшие действия в зависимости от развития ситуации", - предупредило внешнеполитическое ведомство КНР.

Его представитель отметил: "Хотел бы еще раз подчеркнуть, что дела, связанные с Синьцзяном, являются чисто внутренними делами Китая. Решимость китайского правительства и народа защищать национальный суверенитет, интересы безопасности и развития непоколебима. Мы советуем американской стороне немедленно исправить свои ошибки и прекратить использовать проблемы, связанные с Синьцзяном, для распространения лжи, вмешательства во внутренние дела Китая и сдерживания его развития".

Китай США Синьцзянь МИД Китая

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