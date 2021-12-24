Суд оставил в силе приговор белорусским оппозиционерам Колесниковой и Знаку

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Верховный суд Белоруссии не удовлетворил жалобу защиты на приговор оппозиционерам Марии Колесниковой и Максиму Знаку. Об этом в своем телеграм-канале сообщил незарегистрированный правозащитный центр "Весна".

Мария Колесникова и Максим Знак - члены Координационного совета белорусской оппозиции - были приговорены к 11 и 10 годам лишения свободы соответственно.

Колесникова была задержана 8 сентября 2020 года. Ей предъявили обвинение в публичных призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности (ч. 3 ст. 361 УК), в заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем (ч. 1 ст. 357 УК), а также создании экстремистского формирования и руководстве им (ч. 1 ст. 361-1 УК).

Знак был задержан 9 сентября 2020 года. Ему было предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 361 (Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Беларуси) Уголовного кодекса, ч. 1 ст. 357 (заговор с целью захвата государственной власти неконституционным путем) и ч. 1 ст. 361-1 (создание экстремистского формирования и руководство им).

Координационный совет был создан 18 августа 2020 года сторонниками кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской для транзита президентской власти. Белорусское руководство заявило, что его деятельность является антиконституционной и направлена на захват власти.

Согласно утвержденным ЦИК итогам президентских выборов 2020 года, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его основного оппонента Светлану Тихановскую - 10,12%. В стране более полугода продолжались массовые акции протеста. Протестующие требовали отставки Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения новых выборов.