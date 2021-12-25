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Иранские военные назвали учения в Персидском заливе предупреждением Израилю

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Военные учения, проведенные Ираном на этой неделе в Персидском заливе, стали предупреждением Израилю, заявил командующий иранским Корпусом стражей исламской революции (КСИР), генерал Хоссейн Салами на фоне опасений, что Тель-Авив может планировать удары по иранским ядерным объектам.

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"В этих учениях был очень четкий посыл: серьезный, реальный... Это было предупреждение властям сионистского режима об угрозе...", - заявил Салами в эфире государственного телевидения.

Также иранский генерал посоветовал Израилю "остерегаться ошибок".

"Мы отрежем им руки, если они сделают неверный шаг... Разница между реальными операциями и военными учениями - это всего лишь изменение углов пуска ракет", - добавил Салами.

В ходе учений отрабатывались пуски баллистических и крылатых ракет, которые Тегеран рассматривает в качестве важного сдерживающего фактора и "силы возмездия" США и другим противникам в случае войны. Иранское телевидение демонстрировало поражение ракетами объекта, внешне схожего с ядерным реактором Израиля в Димоне.

Иранское информагентство Tasnim сообщило, что, "в ходе ракетных учений была успешно отработана атака на этот важнейший центр сионистского режима".

Иран заявляет, что его баллистические ракеты имеют дальность действия 2 тыс. км и способны поразить объекты на территории Израиля и США.

Пятидневные учения сил КСИР "Великий пророк 17" начались на побережье Персидского залива в понедельник. В них приняли участие сухопутные, военно-морские и воздушные силы.

Иран Израиль КСИР Хоссейн Салами

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