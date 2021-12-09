Израиль готовит учения с отработкой ударов по ядерным объектам Ирана

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Командование ВВС Израиля весной 2022 года организует крупнейшие учения – для отработки возможных ударов по ядерным объектам Ирана. Об этом сообщило издание Times of Israel.

Ранее Израильской корпорации радиовещания стало известно, что учения пройдут над Средиземным морем. В них примут участие истребители F-15 и F-16, истребители-бомбардировщики F-35, самолеты-разведчики Gulfstream G550 и самолеты-дозаправщики.

Израильская авиация будет отрабатывать удары на расстояние более 1 тыс. км - дистанцию, которую придется преодолеть самолетам Израиля в случае атаки на ядерные объекты Ирана.

Times of Israel напоминает, что в январе начальник генерального штаба армии обороны Израиля Авив Кохави дал указания подчиненным составить планы ударов по объектам ядерной программы Ирана. В ноябре он заявил Кнессету, что израильская армия активизирует подготовку для реагирования на ядерную угрозу со стороны Ирана.

Однако издание отмечает: хотя власти Израиля сообщили о готовности самостоятельно наносить удары по Ирану, такой вариант развития событий вызывает сомнения. Потому что часть иранских предприятий находится глубоко под землей, и для их уничтожения у Израиля нет соответствующих типов боеприпасов.

Кроме того, добавляет Times of Israel, за последние недели поступали сообщения, что ВС Израиля не готовы иметь дело с иранской ядерной угрозой, и для составления действенного плана действий потребуются месяцы работы.