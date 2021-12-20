Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

ПВО Ирана провели учения в районе АЭС "Бушер"

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Иранские системы ПВО в районе АЭС "Бушер" на юге страны, о стрельбе которых ранее поступали сообщения, были задействованы утром в понедельник в местных учениях, сообщил телеканал Al Arabiya.

"Эти учения прошли в 5 часов утра по местному времени (4:30 по Москве - ИФ)... в координации с вооруженными силами", - цитирует Al Arabiya слова иранского чиновника.

Он отметил, что учения были направлены на повышение иранского оборонного потенциала.

В 2015 году Иран и страны "шестерки" – пять постоянных членов Совбеза ООН и Германия – заключили ядерное соглашение (СВПД, Совместный всеобъемлющий план действий), согласно которому Тегеран должен ограничить развитие своей ядерной программы исключительно мирными целями.

Бывший президент США Дональд Трамп в 2018 году в одностороннем порядке вышел из СВПД и возобновил действие антииранских санкций, что побудило Тегеран к постепенному отказу от соблюдения некоторых условий сделки.

В начале декабря глава Минобороны Израиля Бенни Ганц заявлял, что военное решение ядерной проблемы Ирана является наименее предпочтительным вариантом действий, однако нельзя исключать его возможности.

Иран

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

Число зараженных COVID-19 в мире превысило 274,6 млн человек

В Киргизии прекращено уголовное преследование экс-президента Акаева

Что случилось этой ночью: понедельник, 20 декабря

Корабль "Союз МС-20" с японскими туристами на борту успешно приземлился в Казахстане

Число жертв тайфуна "Рай" на Филиппинах превысило 200 человек

Число жертв тайфуна "Рай" на Филиппинах превысило 200 человек

Боррель обвинил РФ в давлении при помощи энергетики для сертификации "Северного потока 2"

Постпред РФ при ЕС заявил, что расширение НАТО нарушит обязательства в рамках ОБСЕ

Постпред РФ при ЕС заявил, что расширение НАТО нарушит обязательства в рамках ОБСЕ
Пандемия коронавируса

Pfizer-Biontech поставит около 215 млн доз вакцины в страны ЕС в I квартале 2022 года

Pfizer-Biontech поставит около 215 млн доз вакцины в страны ЕС в I квартале 2022 года

Что произошло за день: воскресенье, 19 декабря

Глава Минобороны ФРГ выступила за санкции против Путина и его окружения

Глава Минобороны ФРГ выступила за санкции против Путина и его окружения
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });