ПВО Ирана провели учения в районе АЭС "Бушер"

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Иранские системы ПВО в районе АЭС "Бушер" на юге страны, о стрельбе которых ранее поступали сообщения, были задействованы утром в понедельник в местных учениях, сообщил телеканал Al Arabiya.

"Эти учения прошли в 5 часов утра по местному времени (4:30 по Москве - ИФ)... в координации с вооруженными силами", - цитирует Al Arabiya слова иранского чиновника.

Он отметил, что учения были направлены на повышение иранского оборонного потенциала.

В 2015 году Иран и страны "шестерки" – пять постоянных членов Совбеза ООН и Германия – заключили ядерное соглашение (СВПД, Совместный всеобъемлющий план действий), согласно которому Тегеран должен ограничить развитие своей ядерной программы исключительно мирными целями.

Бывший президент США Дональд Трамп в 2018 году в одностороннем порядке вышел из СВПД и возобновил действие антииранских санкций, что побудило Тегеран к постепенному отказу от соблюдения некоторых условий сделки.

В начале декабря глава Минобороны Израиля Бенни Ганц заявлял, что военное решение ядерной проблемы Ирана является наименее предпочтительным вариантом действий, однако нельзя исключать его возможности.