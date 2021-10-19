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Пострадавших при взрыве мечети в Кандагаре доставили на лечение в Иран

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Раненые в результате теракта в шиитской мечети "Имам Баргях" города Кандагара, центра одноименной провинции на юге Афганистана, переведены в Иран для лечения, сообщило во вторник афганское информационное агентство Aamaj News, со ссылкой на источники, связанные с правительством Исламской Республики Иран.

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Отмечается, что раненые были перевезены в Иран из-за отсутствия медицинских учреждений в Афганистане.

Теракт в шиитской мечети, которая еще известна как мечеть "Биби Фатимы" произошел 15 октября, во время пятничного намаза. Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка ИГИЛ (запрещена в России).

По данным местных СМИ со ссылкой на источник в управлении здравоохранения одноименной провинции, жертвами теракта стали не менее 33 человек, не менее 53 раненых были доставлены в больницу.

За неделю до нападения в Кандагаре взрыв произошел в шиитской мечети в городе Кундуз, центре одноименной провинции на северо-востоке Афганистана, погибли и ранены более 150 человек. Тогда ответственность за теракт также взяла на себя запрещенная в РФ террористическая группировка ИГИЛ.

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