Сторонник ИГ осужден на 13 лет за попытку совершить теракт в Ессентуках

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону в пятницу приговорил к длительному сроку заключения жителя Ставрополья Геннадия Швыдченко, обвиняемого в попытке устроить теракт в Ессентуках, сообщает пресс-служба УФСБ по Ставропольскому краю.

"Установлено, что Швыдченко, став участником запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство", планировал совершить теракт - подрыв одного из объектов МВД России в Ессентуках", - говорится в сообщении.

С апреля по август 2021 года в отношении него были возбуждены уголовные дела о попытке совершения теракта и участии в террористической организации.

Суд назначил ему наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием трех лет в тюрьме, а оставшихся - в колонии строгого режима.