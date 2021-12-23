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Китай запустил на орбиту два спутника для исследования космической среды

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Китай успешно запустил два экспериментальных спутника для исследования космической среды серии "Шиянь-12" на геопереходную орбиту Земли. Об этом сообщила в четверг Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация (CASC).

"Испытательные спутники "Шиянь-12-01" и "Шиянь-12-02" были запущены и выведены на намеченную орбиту, миссия признана полностью успешной", - говорится в сообщении CASC.

По данным корпорации, запуск ракеты-носителя "Чанчжэн-7А" был осуществлен со стартовой площадки космодрома Вэньчан, расположенного на острове Хайнань в 18:12 по местному времени (13:12 по Москве).

В сообщении отмечается, что оба тестовых спутника были разработаны Китайской академией аэрокосмических технологий (CAST) для слежения за космической средой и проведения связанных с этим тестов.

Этот пуск стал третьим за все время для 60,7 метровой трехступенчатой ракеты-носителя "Чанчжэнь-7А", способной выводить на геопереходную орбиту до 7 тонн полезной нагрузки.

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