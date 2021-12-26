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Экипаж китайской орбитальной станции вышел в открытый космос

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Два китайских тайконавта (космонавта) из состава экипажа создаваемой национальной орбитальной станции "Тяньгун" в воскресенье вышли в открытый космос для проведения плановых работ, сообщило Управление программы пилотируемых полетов КНР (CMSA).

Выход в космический вакуум, начавшийся в 18:44 по пекинскому времени (13:44 по Москве), совершили Чжай Чжиган и Е Гуанфу. Им ассистирует, находясь на станции, женщина-тайконавт Ван Япин.

Это уже второй выход в космос тайконавтов, прибывших на станцию на космическом корабле "Шэньчжоу-13" 16 октября. Первый был совершен 7 ноября астронавтами Чжай Чжиган и Ван Япин, которая стала первой в истории китайской космонавтики женщиной-тайконавтом, вышедшей в открытый космос.

В ходе первого выхода в открытый космос, продолжавшегося около шести часов, тайконавты провели комплекс монтажных работ по подключению внешних систем создаваемой станции.

Китай Тяньгун

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