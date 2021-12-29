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Китай вывел на орбиту экспериментальный спутник связи "Шиянь-9"

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Китай успешно вывел на околоземную орбиту экспериментальный спутник связи "Шиянь-9" в рамках своего последнего орбитального запуска в 2021 году, сообщила в среду Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация (CASC).

"Миссия по запуску спутника признана полностью успешной", - говорится в сообщении корпорации.

Запуск был осуществлён 30 декабря в 00:43 по Пекинскому времени (29 декабря, 19:43 по Москве) с помощью ракеты "Чанчжэн-3B", стартовавшей с космодрома Сичан, расположенного в китайской провинции Сычуань.

По данным разработчиков, аппарат был разработан Пятой академией аэрокосмических технологий, входящей в CASC. Его основные задачи - обеспечение многополосной связи и испытание технологии высокоскоростной передачи данных с помощью спутника.

На данный момент Китай занимает первое место по количеству космических запусков в 2021 году - 55. За ним идёт США - 51 запуск.

Китай Шиянь-9 CASC

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