Тайконавты совершили шестичасовой выход в космос с борта национальной станции

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Два китайских тайконавта (космонавта) из состава экипажа создаваемой национальной орбитальной станции "Тяньгун" в воскресенье по московскому времени совершили успешный шестичасовой выход в открытый космос для проведения на ее поверхности монтажных работ, сообщило Управление программы пилотируемых полётов КНР (CMSA).

"27 декабря в 00:55 по пекинскому времени (26 декабря, 19:55 по Москве), спустя 6 часов, тайконавты миссии космического корабля "Шэньчжоу-13" завершили второй выход в открытый космос, успешно выполнив все задачи, запланированные в рамках миссии", - говорится в сообщении CMSA.

По информации управления, в ходе выхода в космический вакуум с борта базового модуля станции "Тяньхэ" тайконавты подняли панорамную камеру D, установили подножки для проведения будущих монтажных работ, а также провели ряд тестов оборудования.

Выход в космический вакуум, начавшийся в 18:44 по пекинскому времени (14:44), совершили Чжай Чжиган и Е Гуанфу. Им ассистировала женщина-тайконавт Ван Япин.

Это уже второй выход в космос тайконавтов, прибывших на станцию на космическом корабле "Шэньчжоу-13" 16 октября. Первый был совершён 7 ноября Чжай Чжиганом и Ван Япин, которая стала первой в истории китайской космонавтики женщиной-тайконавтом, вышедшей в открытый космос.

В ходе первого выхода в открытый космос, продолжавшегося около шести часов, тайконавты провели комплекс монтажных работ по подключению внешних систем создаваемой станции.

Базовый модуль "Тяньхэ" создаваемой китайской орбитальной станции "Тяньгун" был выведен на орбиту 29 апреля. С 17 июня по 16 сентября на станции уже работали трое тайконавтов, прибывших на корабле "Шэньчжоу-12". В ходе трехмесячного пребывания они провели различные эксперименты, установили и наладили работу бортового оборудования и дважды выходили в открытый космос для монтажных работ.

Создание полноценной орбитальной станции должно завершиться в 2022 году. К базовому модулю планируется еще шесть космических запусков. В частности, к нему предполагается пристыковать два лабораторных модуля - "Вэньтянь" и "Мэньтянь". Кроме того, в предстоящее время на станцию будут отправлены два грузовых корабля и два пилотируемых корабля с тайконавтами.

Общий вес станции "Тяньгун", которая будет находиться на высоте 400 км, после завершения ее строительства составит около 90 тонн. Она будет в пять раз меньше Международной космической станции и будет способна на постоянной основе принимать трех членов экипажа (и до шести при смене экипажей). Срок эксплуатации китайской космической станции составляет около 10 лет. Планируется, что в качестве составной части станции на орбиту будет также выведен автономный модуль "Сюньтянь" с телескопом, диаметр зеркала которого составляет два метра. Он будет маневрировать на орбите с помощью своей двигательной установки и время от времени пристыковываться к станции для дозаправки и обслуживания.