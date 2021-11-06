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В Афганистане убили активистку и преподавательницу экономики

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - В Афганистане опознали тело 29-летней активистки и преподавательницы экономики, которая считалась пропавшей без вести с конца октября, сообщает в субботу газета The Guardian.

Тело активистки, занимавшейся в Афганистане защитой прав женщин, Фрозан Сафи опознала ее семья в морге в городе Мазари-Шариф на севере страны. По словам ее сестры, лицо активистки было практически неузнаваемо из-за большого количества пулевых ранений, и ее опознали в основном по одежде.

Тело Сафи и еще одной неизвестной женщины доставили талибы ("Талибан", террористическая организация, запрещена в РФ) в больницу ранее на этой неделе. В полиции заявили, что рядом с ними были обнаружены также тела двух мужчин, и предположили, что речь идет о личной мести.

Сафи пропала 20 октября. Когда ее тело обнаружили, у нее также были похищены личные вещи - сумка и обручальное кольцо.

Газета пишет, что случай убийства Сафи становится, вероятно, первым доподлинно известным инцидентом убийства активистки, защищающей права женщин в стране, после прихода к власти талибов.

Хроника 18 июля – 06 ноября 2021 годаАфганистан во власти талибов
Афганистан Фрозан Сафи

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