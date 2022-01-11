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Афганская оппозиция назвала безрезультатными переговоры с талибами в Иране

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Противостоящий движению "Талибан" (террористическая организация, запрещенная в РФ) Фронт национального сопротивления назвал безрезультатными прошедшие в Тегеране переговоры с талибами.

В официальном заявлении ФНС, распространенном во вторник, говорится, что фронт "положительно отреагировал на неоднократные призывы талибов и Исламской республики Иран решить проблемы страны путем компромисса и переговоров, и делегация во главе с Мухаммадом Исмаилом Ханом встретилась с талибами".

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"ФНС сосредоточился на своих целях, в том числе на формировании истинного и инклюзивного исламского правительства, которое является результатом изъявления воли афганского народа. Социальная справедливость, система гражданских прав, свобода выражения мнений, реальные права и роль женщин, выборы и право афганского народа на самоопределение были среди целей и вопросов, упомянутых правлением ФНС", - говорится в заявлении.

"Представители талибов вопреки реалиям общества и требованиям афганского народа подчеркнули сохранение статус-кво и еще раз доказали, что не желают принимать принципы и ценности гражданства, справедливого распределения власти между всеми расами и слоями общества и формирования инклюзивного правительства. Поэтому переговоры закончились без каких-либо достижений", - заявили в ФНС.

Ранее афганские СМИ сообщили о состоявшихся в Тегеране при посредничестве правительства Ирана переговорах между делегацией МИД талибов во главе с Амир Ханом Муттаки с представителями ФНС. Муттаки позднее заявил СМИ, что представителям оппозиции предложили вернуться на родину, "где им ничто не угрожает".

Афганистан Талибан

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