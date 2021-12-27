Ущерб от 10 серьезнейших природных катастроф 2021 года превысил $170 млрд

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Причинившие наибольший ущерб в мире за 2021 год 10 природных бедствий привели к экономическим потерям на сумму более $170 млрд, сообщает в понедельник издание The Hill со ссылкой на ежегодный доклад благотворительной организации "Христианская помощь".

"Убытки от климатических изменений были серьезными в этом году как с точки зрения ошеломляющих финансовых потерь, так и с точки зрения гибели и вынужденных перемещений людей по всему миру", - приводит The Hill слова автора доклада Кэтрин Крамера.

В докладе отмечается, что в 2021 году ущерб от 10 самых серьезных катастроф оказался на $20 млрд больше, чем ущерб от 10 подобных катастроф годом ранее.

Также в докладе подчеркивается, что эти данные рассчитаны только для убытков, подлежащих возмещению по страховке, поэтому реальный убыток может быть намного выше. В то же время The Hill поясняет, что финансовые потери от стихийных бедствий обычно оказываются выше в более богатых странах из-за страховок и более высокой стоимости недвижимости.

Три наиболее убыточные катастрофы из десяти произошли в США и Европе. Наиболее мощным ненастьем стал ураган "Ида", обрушившийся в августе на юг и восток США. Ущерб от него составил $65 млрд.

На втором месте идут наводнения в Европе в июле - $43 млрд, а на третьем оказался февральский снежный шторм в Техасе - $23 млрд.