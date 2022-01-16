Снежный шторм ожидают 33 штата в США

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - От Дакоты до Джорджии и штата Мэн с субботы по понедельник действуют предупреждения о снежном шторме, сообщает ABC News.

Зимняя буря оставил после себя более 30,48 см снега в Северной Дакоте и Айове.

Шторм движется на юго-восток, а затем повернет на северо-восток в ночь с воскресенья по понедельник.

Власти призывали жителей собрать предметы первой необходимости в субботу и держаться подальше от дорог в воскресенье и понедельник, поскольку по всему штату ожидаются "значительные последствия".

Обледенение проводов линии электропередач также возможно в некоторых частях Каролинских островов, что может привести к многочисленным отключениям электроэнергии, повреждению деревьев и ДТП на дорогах.