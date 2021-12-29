Во Франции COVID-19 за сутки заразились 208 тыс. человек

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Министр здравоохранения Франции Оливье Веран сообщил о беспрецедентном числе случав заражения коронавирусом за последние сутки - 208 тысячах, пишет в среду газета Le Figaro.

"Я больше не говорил бы о "волне" относительно "омикрона", я бы назвал это "штормовой волной" и даже, ввиду цифр, "цунами", - сказал министр на слушаниях в Национальном собрании.

Он привел данные Национального агентства общественного здравоохранения Франции, которое впервые со времени пандемии зарегистрировало за последние сутки превышение в стране 200 тыс. заражений.

Веран сообщил при этом, что около 10% французов на сегодняшний день контактировали с людьми, получившими положительные результаты тестов на коронавирус.

Он также уточнил, что 70% госпитализированных сейчас пациентов не вакцинированы. Веран выступил в защиту утвержденного советом министров 27 декабря проекта закона, оценивая его как "сбалансированный, пропорциональный вызову пятой волны".

Правительство Франции на заседании Совета министров в минувший понедельник определило новые меры противодействия коронавирусной инфекции, включая введение с 15 января "вакцинного пропуска" в случае одобрения его парламентом.

"Сегодняшний совет министров утвердил проект закона, который преобразует санитарный пропуск в вакцинный пропуск. Это означает, что в местах, где должен был применяться этот (санитарный) пропуск в течение нескольких месяцев (...), нужно будет подтвердить свою вакцинацию, чтобы войти. Отрицательного теста больше недостаточно", - объяснил премьер-министр Жан Кастекс. Он пообещал ужесточение санкций за изготовление и распространение фальшивых пропусков.