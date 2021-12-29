Зеленский утвердил новую стратегию информационной безопасности Украины

Фото: Sean Gallup/Getty Images

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский утвердил новую стратегию информационной безопасности Украины.

"Ввести решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 15 октября 2021 года "О Стратегии информационной безопасности" (прилагается). Утвердить Стратегию национальной безопасности (прилагается)", - говорится в тексте указа.

Соответствующий указ №685 вступает в силу дня опубликования.

В частности, в документе указывается, что "информационная политика России - это угроза для Украины".

Документ также определяет стратегические цели и направления обеспечения информационной безопасности Украины. В частности, "противодействие дезинформации и информационным операциям России, обеспечение всестороннего развития украинской культуры и утверждение украинской гражданской идентичности, повышение уровня медиакультуры и медиаграмотности общества".

Также обеспечение соблюдения прав человека на сбор, хранение, использование и распространение информации, свободу выражения своих взглядов и убеждений, защиту личной жизни, доступ к объективной и достоверной информации, а также обеспечение защиты прав журналистов.

Кроме того, "информационную реинтеграцию граждан Украины, проживающих на временно оккупированных территориях и прилегающих к ним территориях Украины, создание эффективной системы стратегических коммуникаций, развитие информационного общества и уровня культуры диалога".