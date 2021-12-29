Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Зеленский утвердил новую стратегию информационной безопасности Украины

Зеленский утвердил новую стратегию информационной безопасности Украины
Фото: Sean Gallup/Getty Images

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский утвердил новую стратегию информационной безопасности Украины.

"Ввести решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 15 октября 2021 года "О Стратегии информационной безопасности" (прилагается). Утвердить Стратегию национальной безопасности (прилагается)", - говорится в тексте указа.

Соответствующий указ №685 вступает в силу дня опубликования.

В частности, в документе указывается, что "информационная политика России - это угроза для Украины".

Документ также определяет стратегические цели и направления обеспечения информационной безопасности Украины. В частности, "противодействие дезинформации и информационным операциям России, обеспечение всестороннего развития украинской культуры и утверждение украинской гражданской идентичности, повышение уровня медиакультуры и медиаграмотности общества".

Также обеспечение соблюдения прав человека на сбор, хранение, использование и распространение информации, свободу выражения своих взглядов и убеждений, защиту личной жизни, доступ к объективной и достоверной информации, а также обеспечение защиты прав журналистов.

Кроме того, "информационную реинтеграцию граждан Украины, проживающих на временно оккупированных территориях и прилегающих к ним территориях Украины, создание эффективной системы стратегических коммуникаций, развитие информационного общества и уровня культуры диалога".

Украина Владимир Зеленский

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

Во Франции впервые зарегистрировали около 180 тысяч заражений COVID-19 за сутки

Во Франции впервые зарегистрировали около 180 тысяч заражений COVID-19 за сутки

США осудили ликвидацию "Мемориала"

Дания стала мировым лидером по уровню заболеваемости COVID-19

Дания стала мировым лидером по уровню заболеваемости COVID-19
Пандемия коронавируса

Cборной США присудили техническое поражение на молодежном ЧМ из-за COVID-19

Что произошло за день: вторник, 28 декабря

Brent подорожала до $79,21 за баррель

Косачев исключил планы военной операции на Украине

Лукашенко направился с рабочим визитом в Россию

Что случилось этой ночью: вторник, 28 декабря

Переговоры РФ-США по вооружениям и украинской проблеме пройдут 10 января

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });