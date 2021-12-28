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Зеленский ввел санкции против двух украинских телеканалов

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о санкциях против двух украинских телеканалов - "Первый незалежный" и UkrLive, сообщила пресс-служба главы государства.

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 28 декабря 2021 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мероприятий (санкций)", - сказано в тексте указа.

В частности, президент ввел решение СНБО о введении санкций против "Медиахолдинга "Новости", "Тайм Медиа" и "Телепростора".

Указ вступает в силу со дня опубликования.

Санкции предусматривают, в частности, что украинским чиновникам запрещено выдавать какие-либо лицензии и запрещено использование радиочастотных ресурсов Украины.

Кроме того, юридические лица-владельцы этих телеканалов не могут совершать каких-либо финансовых операций на территории Украины и со счетов украинских банков.

Санкции введены сроком на пять лет.

Украина Владимир Зеленский

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