Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Путин заявил, что РФ хочет выстроить с Украиной добрососедские отношения

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия хочет любой ценой выстраивать отношения добрососедства с Украиной, но президент Украины Владимир Зеленский, по его мнению, подпал под влияние радикальных элементов.

"Вместо того, чтобы отвечать на запрос людей о мире, используя эти настроения в украинском обществе, президент Зеленский пришел к власти и вместо того, чтобы их исполнять, подпал, как и прежние руководители, под влияние радикальных элементов, как на Украине говорят, "нациков", - сказал Путин в четверг на ежегодной пресс-конференции.

"В чем проблема для нас? Мы-то хотим выстроить добрососедские отношения с Украиной, причем, что называется, любой ценой. Идем на все практически. Но как можно выстроить отношения с сегодняшним руководством (Украины) с учетом того, что они делают? Практически невозможно. Но мы готовы работать с теми силами, которые хотели бы выстроить отношения с Россией в таком добрососедском ключе", - заявил Путин.

В миреЗеленский отказался признать украинцев и россиян одним народомЗеленский отказался признать украинцев и россиян одним народомЧитать подробнее

Однако, отметил президент, с теми силами, которые хотели бы выстроить нормальные отношения с Россией, "происходят судебные расправы, санкции против своих граждан, что противоречит законам и Конституции Украины, или просто убийства на улице, убийц никто не ищет".

Касаясь ситуации на юго-востоке Украины и продолжающихся там обстрелов, Путин сказал: "У нас ведь некоторое время назад были достигнуты договоренности о том, что приказ на ответный огонь в случае огня с одной стороны могут отдать только вышестоящие руководители, вплоть до соответствующих министерств. Соответственно, в одном случае это Донецк и Луганск, в другом случае - в Киеве".

Путин пояснил, что эти решения были приняты для того, чтобы прекратить обстрелы на линии разграничения вообще. Вместе с тем киевские власти, подчеркнул Путин, взяли это решение и отменили, передав право принятия решений на уровень полевых командиров. "Спросите их (киевские власти), зачем они это сделали", - заявил президент РФ.

На вопрос, как выстраивать будущее в урегулировании ситуации на юго-востоке Украины, Путин ответил: "В Минских соглашениях написано, что нужно внести изменения в Конституцию Украины и обеспечить, по сути, автономию - провести выборы, объявить амнистию. Что мы видим в проекте закона о переходном периоде? Вместо выборов - военная администрация, вместо амнистии - люстрация, вместо решения политических вопросов - возвращение войск в места постоянной дислокации. Что такое возвращение войск в места постоянной дислокации? То есть ввести войска на эту территорию (ДНР и ЛНР - ИФ) без всяких политических процессов, без всяких выборов".

Хроника 01 – 23 декабря 2021 годаПутин: пресс-конференция-2021
Владимир Путин Украина Владимир Зеленский

Новости по теме

Новости
Путин: пресс-конференция-2021

Путин отказался брать Мишустина на отдых в тайге с Шойгу

Путин отказался брать Мишустина на отдых в тайге с Шойгу

Арестован подозреваемый в поджоге гипермаркета в Томске

Арестован подозреваемый в поджоге гипермаркета в Томске
Путин: пресс-конференция-2021

Президент заявил о неизбежности наказания за пытки в колониях

Путин: пресс-конференция-2021

Путин заявил, что делал все для раскрытия убийств Немцова и Политковской

Путин заявил, что делал все для раскрытия убийств Немцова и Политковской

Ректор казанского вуза не признал вину в подстрекательствах к убийству

Путин: пресс-конференция-2021

Путин не исключил, что газ дорожает в Европе из-за спроса со стороны Украины

Путин не исключил, что газ дорожает в Европе из-за спроса со стороны Украины
Путин: пресс-конференция-2021

Путин отказался что-либо обещать НАТО в обмен на немедленные гарантии безопасности

Путин: пресс-конференция-2021

Путин счел, что СССР развалили внутренние силы, обслуживающие чужие интересы

Путин счел, что СССР развалили внутренние силы, обслуживающие чужие интересы
Путин: пресс-конференция-2021

Путин счел, что ВСМ Москва-Петербург сделает ненужной авиацию на этом плече

Путин счел, что ВСМ Москва-Петербург сделает ненужной авиацию на этом плече
Путин: пресс-конференция-2021

Путин назвал единственную цель законов об иноагентах

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });