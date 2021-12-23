Путин заявил, что РФ хочет выстроить с Украиной добрососедские отношения

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия хочет любой ценой выстраивать отношения добрососедства с Украиной, но президент Украины Владимир Зеленский, по его мнению, подпал под влияние радикальных элементов.

"Вместо того, чтобы отвечать на запрос людей о мире, используя эти настроения в украинском обществе, президент Зеленский пришел к власти и вместо того, чтобы их исполнять, подпал, как и прежние руководители, под влияние радикальных элементов, как на Украине говорят, "нациков", - сказал Путин в четверг на ежегодной пресс-конференции.

"В чем проблема для нас? Мы-то хотим выстроить добрососедские отношения с Украиной, причем, что называется, любой ценой. Идем на все практически. Но как можно выстроить отношения с сегодняшним руководством (Украины) с учетом того, что они делают? Практически невозможно. Но мы готовы работать с теми силами, которые хотели бы выстроить отношения с Россией в таком добрососедском ключе", - заявил Путин.

Однако, отметил президент, с теми силами, которые хотели бы выстроить нормальные отношения с Россией, "происходят судебные расправы, санкции против своих граждан, что противоречит законам и Конституции Украины, или просто убийства на улице, убийц никто не ищет".

Касаясь ситуации на юго-востоке Украины и продолжающихся там обстрелов, Путин сказал: "У нас ведь некоторое время назад были достигнуты договоренности о том, что приказ на ответный огонь в случае огня с одной стороны могут отдать только вышестоящие руководители, вплоть до соответствующих министерств. Соответственно, в одном случае это Донецк и Луганск, в другом случае - в Киеве".

Путин пояснил, что эти решения были приняты для того, чтобы прекратить обстрелы на линии разграничения вообще. Вместе с тем киевские власти, подчеркнул Путин, взяли это решение и отменили, передав право принятия решений на уровень полевых командиров. "Спросите их (киевские власти), зачем они это сделали", - заявил президент РФ.

На вопрос, как выстраивать будущее в урегулировании ситуации на юго-востоке Украины, Путин ответил: "В Минских соглашениях написано, что нужно внести изменения в Конституцию Украины и обеспечить, по сути, автономию - провести выборы, объявить амнистию. Что мы видим в проекте закона о переходном периоде? Вместо выборов - военная администрация, вместо амнистии - люстрация, вместо решения политических вопросов - возвращение войск в места постоянной дислокации. Что такое возвращение войск в места постоянной дислокации? То есть ввести войска на эту территорию (ДНР и ЛНР - ИФ) без всяких политических процессов, без всяких выборов".