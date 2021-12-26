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В Кремле заявили о готовности обсуждать с Украиной двусторонние отношения

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - В Кремле подтвердили, что готовы обсуждать с президентом Украины Владимиром Зеленским двусторонние отношения, но общаться с ним в качестве стороны конфликта на Донбассе не будут.

"Вы знаете, что Зеленский хочет пообсуждать с Путиным как со стороной конфликта (...) Вопрос урегулирования - вопрос не к Путину. Путин говорит, что, если вы хотите общаться, давайте поговорим про двусторонние отношения", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" ("Россия-1").

На вопрос, может ли Зеленский приехать на встречу глав государства СНГ, которая на следующей неделе пройдет в Санкт-Петербурге, он рассмеялся: "Зеленский может приехать, безусловно, но я не думаю, что он это сделает".

Песков согласился с тем, что формально президент Украины так поступить бы мог, поскольку его страна имеет отношение к СНГ.

Президент РФ Владимир Путин заявил на прошедшей в четверг пресс-конференции, что Россия хочет выстраивать с Украиной добрососедские отношения.

Украина Владимир Зеленский Дмитрий Песков

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