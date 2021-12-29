Уголовное дело россиянки Софьи Сапеги направлено в белорусский суд

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Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Уголовное дело в отношении гражданки России Софьи Сапеги направлено в суд, сообщили в среду в пресс-службе Генпрокуратуры Белоруссии.

В ведомстве отметили, что ей инкриминируют разжигание социальной вражды и розни; незаконные действия в отношении информации о частной жизни и персональных данных; организацию насилия и угрозы его применения в отношении сотрудника органов внутренних дел, судьи, должностного лица, выполняющего служебные обязанности, а также иного лица, выполняющего общественный долг; организацию вмешательства в деятельность сотрудника органов внутренних дел и организацию воспрепятствования законной профессиональной деятельности журналиста.

Суть обвинения

Согласно материалам дела, Сапега "совместно с иными лицами, в том числе иностранными гражданами, создала и администрировала ряд Telegram-каналов". "Их деятельность была направлена на дискредитацию действующей власти Белоруссии и ее правоохранительного блока, разжигание социальной розни, вражды, а также организацию преступлений в отношении отдельных категорий граждан", - заявили в Генпрокуратуре.

На данных ресурсах, уточнили в пресс-службе, были размещены персональные данные не менее 238 человек, среди которых - сотрудники органов внутренних дел, прокурорские работники, судьи, иные госслужащие, а также журналисты.

"После опубликования информации в адрес потерпевших стали поступать угрозы применения насилия к ним и их близким, повреждения имущества. В отношении некоторых из них совершены иные преступления. За свою "работу" обвиняемая получала вознаграждение. В качестве средств совершения преступлений Сапега использовала мобильный телефон iPhone 12 Pro Max, ноутбук Apple Macbook Air, иную компьютерную технику", - сообщили в Генпрокуратуре.

По информации ведомства, Сапега в ходе предварительного расследования выполнила обязательства, предусмотренные заключенным с ней досудебным соглашением о сотрудничестве. "Оказанное ей содействие имело существенное значение в изобличении других соучастников противоправных действий. Она приняла меры к уплате дохода, полученного преступным путем", - сказали в Генпрокуратуре.

Избранную ранее в отношении Сапеги меру пресечения в виде домашнего ареста Генпрокуратура оставила без изменения, добавили в ведомстве.

Задержание

23 мая в аэропорту Минска совершил вынужденную посадку самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс. Самолет посадили под предлогом полученного сигнала о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Для сопровождения пассажирского самолета в небо был поднят истребитель МиГ-29.

Были задержаны летевшие этим рейсом один из создателей телеграм-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским, Роман Протасевич, а также его подруга, студентка Европейского гуманитарного университета в Вильнюсе, гражданка России София Сапега. Протасевич является также редактором внесенного в список экстремистских телеграм-канала "Беларусь головного мозга". Сапега в опубликованном видео, снятом правоохранителями после задержания, призналась, что редактировала телеграм-канал о белорусских силовиках "Черная книга Беларуси".

В 2020 году власти Белоруссии включили создателей Nexta Степана Путило и Протасевича в список лиц, участвующих в террористической деятельности. Протасевич обвиняется по делу о массовых беспорядках.

В конце июня СК Белоруссии сообщил, что Протасевич и Сапега дают признательные показания и обратились с ходатайством о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве со следствием. Исходя из этого обвиняемым была изменена мера пресечения, их перевели под домашний арест.