Дело россиянки Софьи Сапеги рассмотрит Гродненский областной суд

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Уголовное дело россиянки Софьи Сапеги поступило в Гродненский областной суд Белоруссии, дата начала процесса еще не назначена, сообщает БелТА со ссылкой на пресс-службу суда.

Ей вменяют разжигание социальной вражды и розни; незаконные действия с персональными данными; организацию насилия и угрозы его применения в отношении сотрудника органов внутренних дел; организацию вмешательства в деятельность сотрудника органов внутренних дел; организацию насилия и угрозы его применения в отношении должностного лица, выполняющего служебные обязанности, а также иного лица, выполняющего общественный долг; организацию угрозы в отношении судьи; организацию воспрепятствования законной профессиональной деятельности журналиста.

Сапегу задержали 23 мая вместе с ее другом Романом Протасевичем, одним из создателей телеграм-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Их сняли с рейса Ryanair по пути из Афин в Вильнюс, для чего самолет был принудительно посажен в Минске с применением истребителей.

После задержания силовики выпустили видеозаявление Сапеги, в котором она признается, что редактировала телеграм-канал о белорусских силовиках "Черная книга Беларуси". В конце июня СК Белоруссии сообщил, что Протасевич и Сапега дают признательные показания и попросили о досудебном соглашении со следствием. После этого обоих перевели под домашний арест.