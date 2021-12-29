США напомнили о готовности помогать Киеву в случае нападения РФ на Украину

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Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Американские власти в преддверии телефонного разговора лидеров США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина еще раз заявили о готовности предоставить помощь Киеву и вводить санкции в отношении России в случае ее нападения на Украину, передает агентство Bloomberg.

"США готовы к более жестким санкциям в случае, если Россия обострит ситуацию на Украине", - приводит Bloomberg слова высокопоставленного представителя администрации США.

"США готовы помогать Украине в случае дальнейших наступательных действий", - сказал он.

Телеканал CNN в свою очередь сообщает, что, по словам высокопоставленного сотрудника Белого дома, США также "разработали планы по укреплению сил НАТО" в Восточной Европе в том случае, если РФ вторгнется на Украину.

Ранее в среду в Белом доме сообщили, что Байден планирует 30 декабря провести телефонный разговор с Путиным.

Президент США намерен обсудить с Путиным "ряд вопросов, в том числе предстоящее дипломатическое взаимодействие с Россией", говорится в заявлении представителя Совета нацбезопасности Соединенных Штатов Эмили Хорн.

Как сообщал CNN, телефонный разговор лидеров двух стран намечен на 15:30 по местному времени (23:30 по Москве). При этом телеканал утверждает со ссылкой на представителя администрации США, что разговор предложил президент РФ, и Байден принял эту идею.