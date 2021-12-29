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Песков подтвердил, что у Путина и Байдена запланирован телефонный разговор в четверг

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил "Интерфаксу", что Владимир Путин планирует в четверг поговорить по телефону с президентом США Джо Байденом.

"Действительно, на завтра (четверг, 30 декабря - ИФ) поздно вечером запланирован телефонный разговор Путина с президентом США", - сказал Песков.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на представителя Совета национальной безопасности Белого дома Эмили Хорн сообщил, что Байден планирует провести телефонный разговор с Путиным в четверг.

По словам Хорн, Байден намерен "обсудить ряд вопросов, в том числе предстоящее дипломатическое взаимодействие с Россией".

"Байден планирует предварительно обсудить запланированные на 10 января двусторонние переговоры между США и Россией. Также речь пойдет о контактах России с НАТО и с ОБСЕ, которые должны состояться 12 и 13 января", - сообщил CNN.

Как отмечается, телефонный разговор намечен на 15:30 по местному времени (23:30 по Москве).

Дмитрий Песков Владимир Путин Джо Байден США

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