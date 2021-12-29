Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Байден намерен поговорить с Путиным в четверг

Байден намерен поговорить с Путиным в четверг
Фото: Alex Wong/Getty Images

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден планирует в четверг, 30 декабря, провести телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, передает телеканал CNN со ссылкой на представителя Совета национальной безопасности Белого дома Эмили Хорн.

По словам Хорн, Байден намерен "обсудить ряд вопросов, в том числе предстоящее дипломатическое взаимодействие с Россией".

"Байден планирует предварительно обсудить запланированные на 10 января двусторонние переговоры между США и Россией. Также речь пойдет о контактах России с НАТО и с ОБСЕ, которые должны состояться 12 и 13 января", - также передает CNN.

При этом телеканал утверждает со ссылкой на представителя администрации США, что разговор предложил президент РФ и Байден принял эту идею.

Как отмечается, телефонный разговор намечен на 15:30 по местному времени (23:30 по Москве).

В понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что российско-американские переговоры по гарантиям безопасности пройдут сразу после новогодних каникул.

В свою очередь представитель Совета национальной безопасности США сообщил журналистам на условиях анонимности, что как ожидается, 10 января состоятся переговоры американских и российских представителей по контролю над вооружениями и украинской проблеме. Впоследствии информацию о переговорах 10 января подтвердил представитель Госдепа США Нед Прайс.

Джо Байден Владимир Путин США

Новости по теме

Новости
Итоги года: 2021

Уходящий год стал лучшим для инвестиционных трастов недвижимости в США за 45 лет

Уходящий год стал лучшим для инвестиционных трастов недвижимости в США за 45 лет
Пандемия коронавируса

Во Франции COVID-19 за сутки заразились 208 тыс. человек

ЕСПЧ счел, что ликвидацию "Мемориала" должны приостановить до рассмотрения жалобы

ЕСПЧ счел, что ликвидацию "Мемориала" должны приостановить до рассмотрения жалобы

Уголовное дело россиянки Софьи Сапеги направлено в белорусский суд

Уголовное дело россиянки Софьи Сапеги направлено в белорусский суд

Экс-президент Молдавии Додон стал подозреваемым по делу о хищениях электроэнергии

Экс-президент Молдавии Додон стал подозреваемым по делу о хищениях электроэнергии

Сыну Бабарико грозит до 20 лет лишения свободы по новому уголовному делу

Маск продал еще около миллиона акций Tesla

Маск продал еще около миллиона акций Tesla

В Бельгии под давлением общественности вновь откроют кинотеатры и концертные залы

Пандемия коронавируса

В Африке за неделю смертность от COVID-19 возросла на 72%

Brent подорожала до $79,1 за баррель

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });