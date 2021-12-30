Блинкен обсудил с европейскими коллегами ситуацию на Украине

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с главами МИД Франции, ФРГ и Великобритании ситуацию в районе Украины, сообщает Госдеп.

"Госсекретарь Энтони Блинкен сегодня поговорил с главой МИД Франции Жан-Ивом Ле Дрианом, главой МИД ФРГ Анналеной Бербок и с главой МИД Великобритании Лиз Трасс. Они обсудили важность дальнейшей координации для предотвращения любой дальнейшей агрессии России против Украины", - говорится в заявлении госдепа.

Кроме того, как отмечается, "они озвучили консенсус, достигнутый союзниками и партнёрами, насчёт того, что РФ столкнётся с массивными последствиями и заплатит немалую цену за подобные действия (в случае нападения на Украину - ИФ)".

Также главы внешнеполитических ведомств обсудили и другие международные темы: иранскую ядерную проблему, ситуацию в Ливии, напряженность в отношениях между КНР и Литвой.