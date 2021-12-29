Президент Эстонии поддержал стремление Украины к интеграции в ЕС

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - У украинцев есть право самим решать, в какие союзы вступит их страна, заявил президент Эстонии Алар Карис (Alar Karis) в среду в Таллине на встрече с послом Европейского союза в Украине Матти Маасикасом (Mati Maasikas).

"Несмотря на продолжающиеся боевые действия на востоке Украины, украинцы остаются сторонниками реформ, продолжая свои усилия по интеграции в Европейский союз. Это страна, где ценятся демократические ценности, и Эстония поддерживает стремление Украины к Европейскому союзу и право украинцев решать, в каких союзах они хотят состоять", - передала слова главы государства пресс-служба президента.

Стороны отметили, что возможные военные действия России в регионе представляют угрозу безопасности не только для Украины, но и всей Европы.

"Важно продолжать оказывать поддержку территориальной целостности и суверенитету Украины", - сказал Карис.

Он подтвердил, что Эстония высоко ценит деятельность Европейского союза на Украине и будет продолжать оказывать помощь украинцам как на двусторонней основе, так и через различные инициативы ЕС.

Президент Карис планирует посетить Украину в начале нового года, сообщила пресс-служба главы государства.