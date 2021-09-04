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Ученые связали потепление в Арктике с экстремальными зимними температурами

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Меняющийся климат Арктики способствует частым нарушениям полярных вихрей, благоприятным для экстремальной зимней погоды в Северном полушарии, говорится в исследовании в журнале Science.

В миреНа Северном полюсе зафиксировано рекордно быстрое потепление за всю историюЧитать подробнее

К такому выводу пришли ученые Массачусетского университета в Лоуэлле (США) и Еврейского университета в Иерусалиме (Израиль). В своей работе они связали быстрое потепление в Арктике с повышением зимних температур в северных средних широтах за последние четыре десятилетия из-за нарушения системы атмосферной циркуляции.

Полярные вихри в последние годы изменили форму круговой ячейки на растянутую. Между Северной Европой и Уралом формируется волна высокого давления, в то время как над Восточной Азией устанавливается область низкого давления. Это происходит осенью, когда площадь полярных льдов в бассейнах Баренцева и Карского морей минимальна. В это время в Сибири начинаются сильные снегопады. Энергия евразийской волны отражается от полярного вихря и поглощается аналогичной североамериканской волной с высоким давлением над Аляской и северной частью Тихого океана, а также низким давлением над восточной частью Северной Америки. В течение зимы энергия двух волн давления из-за слияния усиливается, и вероятность экстремальных погодных событий возрастает.

За последние тридцать лет Арктика испытала самое сильное изменение климата из всех регионов на Земле, и этот процесс может иметь отрицательные последствия для погоды на планете.

Ранее, 20 августа сообщалось, что в горах Гренландии прошел дождь. Из-за теплого воздуха 7 миллиардов тонн воды выпало на ледяной покров. Тед Скамбос, старший научный сотрудник Национального центра обработки данных о снеге и льде при Университете Колорадо, сказал, что это свидетельствует о том, что Гренландия быстро нагревается.

Арктика

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