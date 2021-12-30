Король Саудовской Аравии заявил, что обеспокоен позицией Ирана на переговорах в Вене

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд заявил, что обеспокоен отсутствием должного сотрудничества Ирана с международным сообществом по его ядерным программам и программам баллистических ракет.

"Мы с обеспокоенностью следим... за отсутствием сотрудничества с международным сообществом в отношении его (Ирана - ИФ) ядерной программы и разработки баллистических ракет", - цитирует информагентство SPA обращение монарха к Консультативному совету королевства.

Тот отметил, что обеспокоенность вызвана также "политикой правительства Ирана, которая подрывает региональную безопасность и стабильность, включая создание и поддержку сектантских вооруженных формирований и распространение своей военной мощи в других странах". Король выразил надежду, что Тегеран изменит свое "негативное" поведение в регионе и выберет диалог и сотрудничество.

В понедельник в Вене стартовал восьмой раунд переговоров по возвращению Ирана и США к соблюдению обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

Во вторник агентство ИРНА сообщило, что этот раунд продлится до 30 декабря, а затем его участники возьмут трехдневный перерыв, переговоры возобновятся 3 января 2022 года. Также во вторник представитель Госдепа США Нед Прайс заявил, что американские власти не могут назвать значительными успехи, достигнутые в ходе этого раунда.

"Мы отмечаем небольшой прогресс в последние дни, но в отличие от предыдущих фаз переговоров, непонятно, насколько он весомый", - сказал он в ходе телефонного брифинга.

По его словам, Иран движется к восстановлению СВПД слишком медленно, и это неприемлемо. В то же время, постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что на переговорах наметился "бесспорный прогресс", идут активные обсуждения вопроса отмены антииранских санкций.

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что венские переговоры развиваются в правильном ключе. Иранский МИД распространил заявление, в котором говорится, что в случае готовности и серьезного отношения других участников переговоров возможен благоприятный для всех исход и достижение соглашения в ближайшие дни.

Тем не менее, координатор Совместной комиссии по СВПД Энрике Мора, заявлял журналистам, что положительные решения в ходе переговоров возможны, но достичь их будет крайне сложно.

В 2015 году Иран и страны "шестерки" - пять постоянных членов Совбеза ООН и Германия - заключили ядерное соглашение (СВПД), согласно которому Тегеран должен ограничить развитие своей ядерной программы исключительно мирными целями. Были согласованы специальные параметры, включая уровень обогащения урана, допуск на иранские ядерные объекты инспекторов МАГАТЭ в обмен на пошаговое снятие санкций. Бывший президент США Дональд Трамп в 2018 году в одностороннем порядке вышел из СВПД и возобновил действие антииранских санкций, что побудило Тегеран к постепенному отказу от соблюдения некоторых условий сделки.

С апреля по декабрь этого года Иран и ряд мировых держав провели семь раундов переговоров в Вене с целью восстановления СВПД, а затем был длительный перерыв, связанный с президентскими выборами и формированием в Иране нового правительства.

Ход переговоров по СВПД затронут президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден в ходе своей запланированной на четверг телефонной беседы, сообщил представитель американской администрации высокого ранга.