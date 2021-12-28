США посчитали незначительным прогресс на текущих переговорах по СВПД в Вене

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Власти США не могут назвать значительными нынешние успехи в ходе восьмого этапа венских переговоров по возрождению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), заявил во вторник представитель госдепа Нед Прайс.

"Мы отмечаем за последние дни переговоров небольшой прогресс, но в отличие от предыдущих фаз переговоров, непонятно, насколько он весомый", - сказал он в ходе телефонного брифинга.

Он отметил, что Иран движется к восстановлению СВПД слишком медленно, и это неприемлемо.

Ранее глава Центрального командования ВС США генерал Фрэнк Маккензи указал, что Иран может наносить эффективные ракетные удары по всему Ближнему Востоку, и что страна добилась такой степени развития ракетного потенциала, который трудно отследить или уничтожить.

В 2015 году Иран и страны "шестерки" - пять постоянных членов Совбеза ООН и Германия - заключили ядерное соглашение (СВПД), согласно которому Тегеран должен ограничить развитие своей ядерной программы исключительно мирными целями. Бывший президент США Дональд Трамп в 2018 году в одностороннем порядке вышел из СВПД и возобновил действие антииранских санкций, что побудило Тегеран к постепенному отказу от соблюдения некоторых условий сделки.

С апреля по декабрь этого года Иран и ряд мировых держав провели семь раундов переговоров в Вене с целью восстановления СВПД, а затем был длительный перерыв. США напрямую в них не участвуют.

Во вторник постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что на переговорах по восстановлению иранской ядерной сделки наметился "бесспорный прогресс", идут активные обсуждения вопроса отмены антииранских санкций.