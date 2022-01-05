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В центре Алматы начались столкновения протестующих с полицией

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - В центральной части Алматы в среду начались столкновения митингующих с полицией.

Протестующие пытались пройти через дворы на улицу Байтурсынова. Полиция начала применять против них спецсредства. Взрываются светошумовые гранаты, передает корреспондент агентства "Интерфакс-Казахстан" с места событий.

По его данным, в ходе столкновений был ранен полицейский. "На носилках лежит сотрудник полиции, в руках держит противогаз. Глаза закрыты, но вроде в сознании, шевелит губами", - сообщил журналист.

Очевидцы заявляют, что с улицы Шевченко в сторону Байтурсынова проехало около десятка военных грузовиков. Они подвозят ящики со светошумовыми гранатами.

В комендатуре Алматы сообщили, что в центре города продолжается операция по обеспечению правопорядка, жителей города просят воздержаться от прогулок.

"В связи с продолжением операции по обеспечению правопорядка и борьбы с экстремизмом просим автовладельцев планировать свои маршруты в объезд улицы Толе Би, проспектов Райымбека и Абая, а также центра города", - говорится в сообщении комендатуры.

Ранее аким Алматы Бакытжан Сагинтаев заявил, что ситуация в городе взята под контроль, в настоящее время выявляются и задерживаются зачинщики беспорядков. Между тем пользователи социальных сетей распространяют фото и видео о продолжающихся массовых протестах в городе.

Митинги против повышения цен на сжиженный газ начались в Казахстане 2 января в Жанаозене (город в Мангистауской области, на западе страны). Затем они переросли в массовые протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями. 4 января в Алматы произошли столкновения протестующих с силовиками.

Президент страны Касым-Жомарт Токаев ввел в Алматы, Мангистауской и Алматинской областях режим чрезвычайного положения на период до 19 января и комендантский час, который будет действовать с 23:00 до 07:00.

Утром 5 января правительство Казахстана было отправлено в отставку.

Алматы Казахстан

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