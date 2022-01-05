В массовых протестах в Алматы пострадали 190 человек, в том числе 137 полицейских

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - В лечебные учреждения Алматы за медицинской помощью обратились 190 человек, пострадавших в массовых протестах, сообщило управление общественного здоровья города в среду.

Из них 150 человек было доставлено на скорой помощи, 40 обратились самостоятельно, говорится в сообщении управления. "Госпитализированы 40 человек, в том числе в реанимации находятся семеро пострадавших, из них четверо - сотрудники полиции", - заявили в ведомстве.

"Среди всех пострадавших - 137 полицейских и 53 гражданских лица", - уточнили в управлении.

Как передает корреспондент "Интерфакс-Казахстан" с места событий, в настоящее время в Алматы толпа оттесняет полицию вверх по улице Байтурсынова. Полиция закидывает протестующих газовыми и шумовыми гранатами, стоит едкий дым.

По информации корреспондента, двое полицейских в момент натиска толпы не успели убежать, их повалили и начали избивать. Однако в толпе были и те, кто пытался остановить избивающих.

Митинги против резкого повышения цен на сжиженный газ начались в Казахстане 2 января в Жанаозене (город в Мангистауской области, на западе Казахстана). Затем они переросли в массовые протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями. 4 января в Алматы произошли столкновения протестующих с силовиками.

Президент страны Касым-Жомарт Токаев ввел в Алматы, Мангистауской и Алматинской областях режим чрезвычайного положения на период до 19 января и комендантский час, который будет действовать с 23:00 до 07:00.

Утром 5 января правительство Казахстана было отправлено в отставку.