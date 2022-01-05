Резкое высказывание Макрона о непривитых французах вновь вызвало скандал

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон, признавший недавно некорректность ряда своих выражений в отношении оппонентов, вновь вызвал скандал заявлением о непривитых гражданах, спровоцировав вторую приостановку парламентских дебатов о вакцинных пропусках.

"Я очень хочу сильно разозлить невакцинированных", - заявил Макрон, отвечая накануне на вопросы читателей газеты Le Parisien.

По-французски эта фраза звучит гораздо грубее, так как президент употребил обычно не применяемый в салонной лексике просторечный глагол emmerder, этимологию которого словарь объясняет выражением "покрыть экскрементами".

В это время в Национальном собрании Франции шли острые дебаты по поводу проекта закона о преобразовании санитарного пропуска в вакцинный. Они возобновились во вторник после приостановки 3 января, которая подрывала график правительства, желавшего ввести в действие этот закон 15 января, и вызвала резкую критику премьер-министра Жана Кастекса.

Когда депутатам удалось прийти к компромиссу по возрасту французов, начиная с которого от них будут требовать вакцинные пропуска, стало известно о высказывании Макрона в адрес невакцинированных граждан, что вызвало всплеск сильного возмущения среди законодателей.

Председательствовавший на сессии нижней палаты парламента Марк Ле Фюр заявил, что "нет условий для спокойной работы", и прервал заседание, объявив его продолжение в среду, сообщила газета Le Figaro.

Обсуждая данный инцидент, СМИ Франции отмечают, что в этом заявлении Макрон впервые обозначил свою избирательную позицию на предстоящих весной президентских выборах. "Фраза, которая явно могла бы ознаменовать президентскую кампанию", - прокомментировал телеканал BFMTV.

Правительство Франции 27 декабря на заседании Совета министров под председательством Макрона определило новые меры противодействия коронавирусной инфекции, включая введение с 15 января вакцинного пропуска.

Проект закона, за который должен проголосовать парламент, предусматривает обязанность предъявлять вакцинный пропуск в ресторанах, барах, на коллективных мероприятиях - семинарах или конференциях, в местах досуга и на межрегиональном транспорте.

Для получения вакцинного пропуска требуется вакцинация от COVID-19. Отрицательного теста, как для действующего санитарного пропуска, уже недостаточно.