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Казахстанские сайты стали недоступны за рубежом

Жители республики сообщают о проблемах со связью

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Казахстанские сайты, в том числе ряда СМИ, недоступны за рубежом, жители республики сообщают о проблемах со связью.

Казахстанцы, которые находятся за рубежом, сообщают, что с трудом могут связаться со своими родными в Нур-Султане и Алма-Ате по телефонной связи и через популярные мессенджеры.

Ряд казахстанских сайтов, в том числе популярных в республике СМИ, в данный момент недоступны. Наблюдаются проблемы с доступом к сайту www.interfax.kz.

Митинги против резкого повышения цен на сжиженный газ начались в Казахстане 2 января в Жанаозене (город в Мангистауской области, на западе Казахстана). Затем они переросли в массовые протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями. 4 и 5 января в Алма-Ате произошли столкновения протестующих с силовиками. С обеих сторон есть пострадавшие.

Президент страны Касым-Жомарт Токаев ввел в столице страны Нур-Султане, городе республиканского значения Алма-Ата, а также в Мангистауской и Алматинской областях режим чрезвычайного положения на период до 19 января и комендантский час, который будет действовать с 23:00 до 07:00.

Утром 5 января правительство Казахстана было отправлено в отставку.

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