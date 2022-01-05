В Нурсултане и Алма-Ате отключили интернет и телефонную связь

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - В столице Казахстана Нур-Султане и городе республиканского значения Алма-Ата в среду отключили интернет и телефонную связь, сообщают корреспонденты агентства "Интерфакс-Казахстан".

Отключение произошло практически одномоментно около 17:00 по местному времени (14:00 по Москве).

Ранее сообщалось, что казахстанские сайты, в том числе ряда СМИ, недоступны за рубежом, жители республики заявляли о проблемах со связью.

Казахстанцы, которые находятся за рубежом, сообщают, что с трудом могут связаться со своими родными в Нур-Султане и Алма-Ате по телефонной связи и через популярные мессенджеры.

Митинги против резкого повышения цен на сжиженный газ начались в Казахстане 2 января в Жанаозене (город в Мангистауской области, на западе Казахстана). Затем они переросли в массовые протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями. 4 и 5 января в Алма-Ате произошли столкновения протестующих с силовиками. С обеих сторон есть пострадавшие.

Президент страны Касым-Жомарт Токаев ввел в Нур-Султане, Алма-Ате, а также в Мангистауской и Алматинской областях режим чрезвычайного положения на период до 19 января и комендантский час, который будет действовать с 23:00 до 07:00.

Утром 5 января правительство Казахстана было отправлено в отставку.