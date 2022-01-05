Комендант Алма-Аты сообщил о 500 избитых во время беспорядков жителей города

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - В Алма-Ате в результате беспорядков избиты более 500 гражданских лиц, сообщил комендант города Канат Таймерденов.

"К сожалению, в ночь на 5-е января активизировались экстремистские группировки. В результате их противоправных действий сожжены свыше 120 транспортных средств, в том числе 33 полицейских машин, бригад скорой помощи, пожарных автомашин. Пострадал бизнес: разбиты 120 магазинов и объектов торговли, 180 предприятий общепита, порядка 100 офисов МСБ. Избито более 500 гражданских лиц, среди которых 130 женщин и стариков", - сказал Таймерденов, слова которого приводятся в распространенном сообщении.

Он заявил, что "сегодня город подвергся новым атакам экстремистов и радикалов".

"Для защиты жизни и безопасности горожан принимаются необходимые меры. Мы призываем тех, кто вышел на улицы разойтись. Наша главная цель - не допустить дальнейшего роста эскалации насилия и радикализма", - подчеркнул он.

Он призвал жителей Алма-Аты "находиться дома, не поддаваться панике и провокациям, руководствоваться информацией из официальных источников".

Митинги против резкого повышения цен на сжиженный газ начались в Казахстане 2 января в Жанаозене (город в Мангистауской области, на западе страны). Затем они переросли в массовые протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями. 4 и 5 января в Алма-Ате произошли столкновения протестующих с силовиками.

Президент страны Касым-Жомарт Токаев ввел в столице страны Нур-Султане, городе республиканского значения Алма-Ата, а также в Мангистауской и Алматинской областях режим чрезвычайного положения на период до 19 января и комендантский час, который будет действовать с 23:00 до 07:00.

Утром 5 января правительство Казахстана было отправлено в отставку.