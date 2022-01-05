МИД РФ порекомендовал россиянам в Казахстане проявлять осторожность

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - МИД РФ рекомендует россиянам, находящимся в Казахстане, избегать мест скопления людей и проявлять осторожность.

"В связи со сложной обстановкой в Казахстане рекомендуем российским гражданам соблюдать осторожность, воздерживаться от посещения мест скопления людей, оставаться в гостиницах/местах пребывания, следить за сообщениями загранучреждений и МИД России", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале департамента ситуационно-кризисный центр МИД РФ.

Ситуация в Казахстане обострилась 2 января, когда в Жанаозене (город в Мангистауской области, на западе страны) начались митинги против резкого повышения цен на сжиженный газ. Затем они переросли в массовые протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями. 4 и 5 января в Алматы произошли столкновения протестующих с силовиками. Есть пострадавшие.

Утром 5 января правительство Казахстана было отправлено в отставку.

В среду президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что с сегодняшнего дня возглавляет Совет безопасности республики, который ранее возглавлял бывший глава государства Нурсултан Назарбаев.

На всей территории страны введен режим чрезвычайного положения.