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Восемь полицейских и военнослужащих Нацгвардии погибли во время протестов в Казахстане

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - В ходе беспорядков в Казахстане 317 сотрудников полиции и военнослужащих Нацгвардии получили ранения, 8 человек - погибли, сообщают СМИ со ссылкой на пресс-службу министерства внутренних дел.

"В ряде регионов страны сегодня продолжились беспорядки, вандализм, организованные провокаторами и хулиганствующими элементами. Атака шла с применением камней, арматуры, бит, зажигательной смеси. Нападению были подвергнуты ряд объектов госуправления, жизнеобеспечения, торговли, общепита и банковских услуг, а также спецавтотранспорт здравоохранения, противопожарной службы и имущество обычных граждан", - сообщили в пресс-службе ведомства, передает портал Tengrinews.kz.

По данным МВД, зафиксированы случаи воспрепятствования госпитализации раненных.

"От рук бесчинствующей толпы пострадали сотни людей, обеспечивающих правопорядок и здоровье населения - правоохранителей, медиков, простых жителей, в том числе 317 сотрудников полиции и военнослужащих Нацгвардии получили ранения, погибли 8", - сообщили в МВД.

В настоящее время, по данным ведомства, органы внутренних дел принимают все необходимые меры для недопущения роста погрома.

"Ряд подстрекателей и участников беспорядков, преступивших законов, привлекаются к уголовной и административной ответственности. МВД призывает жителей не поддаваться на провокации и предупреждает об ответственности за противоправные действия", - добавили в министерстве.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил о погибших и раненых в ходе массовых волнений в стране.

Митинги против резкого повышения цен на сжиженный газ начались в Казахстане 2 января в Жанаозене (город в Мангистауской области, на юго-западе Казахстана). Затем они переросли в массовые протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями. 4 и 5 января в Алма-Ате произошли столкновения протестующих с силовиками. С обеих сторон есть пострадавшие.

На всей территории страны введен режим чрезвычайного положения.

Протесты в Казахстане

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Алма-Ата
Хроника 03 – 05 января 2022 годаМассовые протесты в Казахстане
Казахстан

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