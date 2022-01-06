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Аэропорт Алма-Аты не возобновит работу в ближайшие часы

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Полеты из международного аэропорта Алма-Аты в ближайшие часы вряд ли возобновят, подробная информация будет утром, сообщила пресс-служба воздушной гавани.

"Сегодня вряд ли, с утра будет яснее", - сказала агентству "Интерфакс" руководитель пресс-службы международного аэропорта Алма-Аты Найля Жабагина.

Сейчас аэропорт закрыт, рейсы отменены, а ожидающие вылета люди находятся на улице, передают очевидцы.

Тем временем, как следует из онлайн-табло аэропорта Нур-Султана, ближайшие рейсы в Алма-Ату, Стамбул, Москву, Актобе отменены.

Аэропорт Алма-Аты был захвачен митингующими 5 января.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на совещании в среду заявил о захвате "террористическими бандами" аэропорта Алма-Аты, пяти самолетов, в том числе иностранных бортов. По словам президента, в городе орудуют террористические банды, прошедшие международную подготовку.

Затем заместитель акима города Ержан Бабакумаров сообщил, что аэропорт освобожден после захвата, переводится в штатный режим работы.

В пресс-службе аэропорта города подтвердили, что здание освобождено после захвата, была проведена спецоперация.

При проведении антитеррористической операции в порту погибли двое военнослужащих вооруженных сил Казахстана.

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