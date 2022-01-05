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Двое военнослужащих погибли при освобождении аэропорта Алма-Аты

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - При проведении антитеррористической операции в аэропорту Алма-Аты погибли двое военнослужащих вооруженных сил Казахстана, сообщает портал Zakon.kz.

Ранее заместитель акима города Ержан Бабакумаров заявил, что аэропорт освобожден после захвата, переводится в штатный режим работы.

В пресс-службе аэропорта города подтвердили, что здание освобождено после захвата, была проведена спецоперация.

Очевидцы указывают, что здание разгромлено после захвата, разбиты банкоматы, витрины кафе, магазинов и пунктов продаж авиабилетов. На парковке у аэропорта горят автомобили.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на совещании в среду заявил о захвате "террористическими бандами" аэропорта Алматы, пяти самолетов, в том числе иностранных бортов.

По словам президента, в городе орудуют террористические банды, прошедшие международную подготовку.

Митинги против резкого повышения цен на сжиженный газ начались в Казахстане 2 января в Жанаозене (город в Мангистауской области, на юго-западе Казахстана). Затем они переросли в массовые протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями. 4 и 5 января в Алма-Ате произошли столкновения протестующих с силовиками. С обеих сторон есть пострадавшие.

На всей территории страны введен режим чрезвычайного положения.

В ходе беспорядков в Казахстане 317 сотрудников полиции и военнослужащих Нацгвардии получили ранения, 8 человек - погибли.

Протесты в Казахстане

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Алма-Ата
Хроника 03 – 06 января 2022 годаМассовые протесты в Казахстане
Казахстан Алма-Ата

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