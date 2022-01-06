Президент Казахстана сменил главу Агентства по стратегическому планированию и реформам

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил нового главу Агентства по стратегическому планированию и реформам, им стал Асет Иргалиев, возглавлявший ранее министерство национальной экономики, сообщила в четверг пресс-служба главы государства.

"Назначить Иргалиева Асета Армановича председателем Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан", - говорится в тексте указа.

35-летний Иргалиев ранее возглавлял министерство национальной экономики.

Кайрат Келимбетов, возглавлявший Агентство по стратегическому планированию и реформам до сегодняшнего дня, указом главы государства снят с должности.

Накануне Токаев подписал указ об освобождении Макена Исабекова от должности замначальника службы госохраны - начальника службы охраны президента, сообщила пресс-служба главы государства.

"Распоряжением главы государства Исабеков Сакен Саинович освобожден от должности заместителя начальника Службы государственной охраны Республики Казахстан - начальника Службы охраны президента Республики Казахстан", - говорится в тексте указа.

42-летний Исабеков занимал эту должность с июля 2021 года.

Ранее в среду Токаев назвал продолжающиеся в стране протесты сложной страницей в истории государства и заявил, что сделает все возможное для защиты интересов граждан республики.

"Обращаюсь к гражданам Казахстана, будь то жители столицы, жители Алматы и других городов, которые стали жертвами агрессии террористов. Я хочу заверить вас, что сделаю все возможное, как президент Республики Казахстан, для защиты ваших интересов, жизненных интересов и думаю, что мы вместе одержим победу", - сказал Токаев на совещании, которое было показано в эфире госканалов.

Он подчеркнул, что "это очень сложная страница в истории государства".

Позднее в среду Токаев заявил о захвате "террористическими бандами" аэропорта Алматы, где находятся в том числе иностранные самолеты. "Террористические банды захватывают крупные инфраструктурные объекты, в частности в Алматы захвачен аэропорт, пять самолетов, включая иностранные самолеты. Алматы подверглась нападению, разрушению, вандализму", - сказал Токаев, его обращение транслировал гостелеканал "Хабар 24".